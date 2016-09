Norsk frisør får bøde: Sendte hijabklædt kvinde ud af salon

En frisør i det vestlige Norge er idømt en bøde på 10.000 norske kroner for at nægte en kvinde med muslimsk hovedtørklæde adgang til sin frisørsalon.

- Min klient er ikke overrasket over rettens beslutning. Nu skal vi se nærmere på afgørelsen de næste dage, siger forsvareren, Linda Ellefsen.

- Hodne giver dog udtryk for, at hun ikke vil acceptere rettens afgørelse, og at hun ønsker at anke den, føjer hun til.

Dommen faldt i Jæren byret mandag morgen. Sagen kom for retten, fordi Hodne nægtede at indgå et forlig ved at betale 8000 norske kroner til den forurettede.

Frisøren havde bedt den hijab-klædte Malika Bayan om at forlade salonen i byen Bryne, men hun nægter, at der er tale om diskriminering.

Retten finder det godtgjort, at er tale om religiøs diskrimination - at frisøren havde nægtet at betjene Malika Bayan, fordi hun bar hijab.

Den muslimske kvinde og en veninde kom ind i salonen for at høre, hvad det ville koste at få striber i håret.

- For mig er hijaben et ekstremt politisk symbol. Jeg bliver dårlig, når jeg ser folk med hijab, fortalte Hodne.

- De kom ind, spurgte hvad det ville koste at få striber i håret, og jeg sagde, at jeg ikke tager imod sådan nogen som dem. At de måtte gå til en anden frisør. Og så gik de ud igen, forklarede Hodne retten.

Bayan fortæller, at de allerede blev stoppet ved indgangen og fik besked om at gå igen.

- Jeg har oplevet racisme og diskriminering før, små blikke og den slags. Men det er aldrig blev sagt så tydeligt og klart. Det gjorde ondt på mange måder. Jeg følte mig lille og dum og ikke inkluderet, fortalte hun retten.

- Jeg kunne ikke se, hvorfor et hovedtørklæde skulle være skyld i dette.

Den dømte frisør har været aktiv i grupperne Stopp Islamiseringen af Norge og Pegida.