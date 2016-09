Norges statsminister kritiserer Facebook for censur

Solberg har fået fjernet et ikonisk krigsbillede fra Vietnamkrigen. Det er det verdensberømte foto af Phan Thi Phuc, den vietnamesiske pige, som løber nøgen med ryggen i brand efter et amerikansk napalmangreb under Vietnamkrigen.

- Det er Facebook, som har fjernet billedet fra statsministerens konto. Vi må nu se, hvad vi kan gøre. Facebook kan ikke fortsætte med at censurere verdenshistorien, siger statssekretær Sigbjørn Aanes til nyhedsbureauet NTB.

Aftenpostens forside er fredag domineret af en direkte besked til Facebook-chefen under overskriften: "Dear Mark Zuckerberg".

Solberg har også selv skrevet om sagen på sin Facebook-profil. Hendes indlæg står på siden i både en norsk og en engelsk version.

- Her ser vi et billede, som har været med til at forme verdenshistorien. Et billede af et frygteligt skræmt barn, som flygter fra krig.

- Jeg sætter pris på Facebook og andre mediers indsats for at stoppe billeder og indhold, som viser overgreb og vold. Det er vigtigt, at vi alle bidrager til at bekæmpe vold og overgreb mod børn, skriver den norske statsminister og tilføjer:

- Men Facebook handler forkert, når det censurerer sådanne billeder. Det hæmmer ytringsfriheden.

I indlægget til Zuckerberg i Aftenposten skriver avisens redaktion, at hvis man ikke skelner mellem børneporno og dokumentarbilleder fra krig, så bidrager man til fordummelse.

Solberg har lagt fotografiet fra Vietnamkrigen på sin Facebook-side igen i en version, hvor den nøgne pige er dækket af en stor, sort kasse.