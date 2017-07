Norges statsminister: Vi må ikke glemme Breivik-angreb

Seks år efter at Anders Behring Breivik tog 77 menneskeliv i Oslo og på øen Utøya, advarer Norges statsminister, Erna Solberg, mod at lade grusomhederne blive glemt.

- For os er 22. juli en dato, som for altid vil være forbundet med frygt, fortvivlelse og sorg.

- Om nogle år vil yngre generationer ikke have deres egne minder om det, der skete. De vil skulle lære om terrorangrebene, ligesom vi lærer om andre historiske hændelser.

- Derfor vil det fremover blive endnu vigtigere at formidle viden om det, der skete, sagde hun.

Breivik blev i 2012 idømt en forvaringsdom på 21 års fængsel med mulighed for forlængelse for sine gerninger.

I Oslo blev otte mennesker dræbt og omkring 30 såret og lemlæstet af en 950 kilo stor bilbombe, der ødelagde seks ministerier samt statsministerens kontor.

Og på Utøya omkom 69, mens yderligere 69 blev såret.

Norge har siden brugt en del energi på at diskutere, hvordan ofrene skal mindes. Det har vist sig at være et ømtåleligt emne, og særligt et foreslået mindesmærke ved navn Memory Wound har sat ild til debatten.

Naboerne til Utøya har ført en lang kamp for at få droppet Memory Wound. Det var først meningen, at det skulle placeres ved Sørbråten. Siden var der dog tale om i stedet at lave mindesmærket ved Utøya-kaj på fastlandet.

Det kompromis er der dog heller ikke megen opbakning til.

Erna Solberg betonede i sin tale vigtigheden at mindesmærker.

- Det er nødvendigt med steder, hvor vi kan mindes, for os alle, sagde hun.

- 22. juli og alle ofrene må ikke gå i glemmebogen.

Ofrenes navne blev læst op ved ceremonien.

Den sluttede med nedlæggelsen af en krans.

Senere på dagen afholdes en separat mindehøjtidelighed for Utøya-ofrene.