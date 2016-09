Norge vil udrydde to tredjedele af sine ulve

- Det er masseslagtning, siger en kritiker af Norges beslutning om at nedskyde to tredjedele af landets ulve.

Norge planlægger at aflive over to tredjedele af landets ulvebestand.

Også den norske venstrefløj kommer ulvene til undsætning.

Sunniva Holmås Eidsvoll fra Sosialistisk Venstreparti (SV) kalder det en masseslagtning af en truet dyreart.

- Dette er en ordre på at udrydde norske ulve, siger hun til nyhedsbureauet NTB.

SV kræver, at klima- og miljøminister Vidar Helgesen fra Høyre ophæver beslutningen. Miljøpartiet De Grønne er enige.

- Beslutningen vil gøre ulvebestanden mere sårbar og øger risikoen for indavl. Vi vil opfordre regeringen til at standse hele eller dele af jagten, siger Rasmus Hansson, som er biolog og sidder i Stortinget, Norges svar på Folketinget, for partiet.

Verdensnaturfonden (WWF) kalder det en skræmmende politik.

- Det er en regulær masseslagtning. Vi har ikke set noget tilsvarende i næsten 100 år, da gængs politik var, at alle store rovdyr skulle udryddes, siger Nina Jensen, generalsekretær for WWF i Norge.

Ifølge organisationens tal var der sidste år mellem 65 og 68 ulve i Norge. Dertil kommer 25 ulve, som holdt til på begge sider af grænsen til Sverige.

Greenpeace har også reageret på beslutningen.

- At mene at vi ikke formår at forvalte en ulvebestand på over 21 dyr er uværdigt for en naturnation som Norge, siger kommunikationschef Aud Hegli Nordø.

Hvert år fastsætter de norske politikere og de regionale vildtmyndigheder i fællesskab en kvote for regulering af bestanden.

Men normalt er tallet væsentligt lavere end i år. I 2015 blev der for eksempel udstedt licens til at skyde 16 ulve.

Man skal omkring hundrede år tilbage for at finde så stort et antal som i år.

Stortinget fastsatte i juni et nyt nationalt mål for antallet af ulve. En undersøgelse har siden vist, at den norske bestand i 2015/16 lå over det langsigtede mål, skriver NTB.