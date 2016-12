Norsk politi har tvangsudsendt et rekordstort antal udlændinge på ulovligt ophold i 2016. Arkivfoto.

Norge tvangsudsender flere udlændinge end nogensinde før

Siden årets begyndelse har det norske politi udsendt over 7000 mennesker, der opholdt sig ulovligt i landet.

Et rekordstort antal udlændinge på ulovligt ophold er blevet sendt ud af Norge i 2016. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Dette tal viser, at der har været mange, som ikke har krav på asyl, som er blevet her og ikke har forladt landet. Så det er nødvendigt, at politiet gør det arbejde, som de har gjort året igennem, siger statssekretær Fabian Stang fra det konservative regeringsparti Høyre.

- Det er jo altid brutalt, når man er nødt til at bruge politiet til at få folk til at gøre det, som de er blevet pålagt.

Tallet er dog ikke højt nok i forhold til det mål, som den norske regering har sat. Her er ønsket, at 9000 udlændinge på ulovligt ophold skal have forladt landet før nytår.

Derfor vil politiet ifølge tv-stationen NRK sætte ind med en målrettet indsats for at få så mange som muligt ud af landet, før det nye år sætter ind.

Omkring hver fjerde af de 7312 tvangsudsendte havde fået en straf. De fleste i denne gruppe var fra Rumænien, Polen og Litauen.