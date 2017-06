Norge skrotter vildt mindesmærke ved Utøya efter protester

Den norske regering vil opføre et mindesmærke, hvor pårørende og andre berørte kan sørge over de 69 ofre for Anders Behring Breiviks massakre på Utøya i 2011 - uden at det stjæler fokus fra sorgen og dialogen.

Der bliver tale om et lavmælt og værdigt mindesmærke, siger moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Den beslutning er truffet, efter at den svenske kunstner Jonas Dahlbergs forslag om at gennemskære landtangen Sørbråten, der ligger en kilometer nordøst for Utøya, har udløst massive protester.

Dahlberg ville skære et flere meter bredt bælte af Sørbråten væk. Det har vakt så store følelser, at naboer har truet med at lægge sag an mod staten.

- Det har været en vældig omfattende og tilspidset diskussion om mindesmærket på Sørbråten, hvor diskussionen er gået mere på selve kunstværket end på mindesmærket, siger Sanner.

Det ønsker regeringen ikke. Mindesmærket skal være et sted med fokus på ofrene, der 22. juli 2011 deltog på den politiske ungdomsorganisation Arbeidernes Ungdomsfylkings (AUF) sommerlejr.

- Vi ønsker en anden tilgang. Der skal være større vægt på den gode dialog med de berørte og med AUF. Men også naboerne og kommunerne, siger Jan Tore Sanner.

Mindesmærket skal stå på Utøykaia, der hvor færgen går til Utøya.

- Utøykaia var et af de centrale steder den tragiske dag for snart seks år siden. Mange har stærke minder fra kajen. Det var herfra, terroristen tog færgen til Utøya, og hertil kom de unge, som slap væk.

Det er ikke besluttet, hvem der skal tegne mindesmærket. Regeringen har ingen plan om at udskrive en ny konkurrence. Derfor står det ikke klart, om man vil bede Jonas Dahlberg tegne et andet og mere lavmælt monument.

- Dialogen med Dahlberg har været rigtig god hele vejen. Han har et godt kendskab til udformningen af mindesmærker, og hvis han ønsker at være med i en videre proces og dialog, er vi selvsagt åbne for det, siger Sanner.

AUF og Den nasjonale støttegruppe etter 22. juli kalder beslutningen om et nyt mindesmærke klog.