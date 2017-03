En isbjørn tester styrken på et stykke tyndt is i Ishavet. Isbjørnene bliver langsomt færre og færre i takt med, at isen i Ishavet smelter. Arkiv.

Nordpolens is forsvinder måske trods indfriede klimamål

Isen i Ishavet fortsætter måske med at smelte, selv om verdens regeringer opnår de mål for at mindske global opvarmning, som blev aftalt i 2015. Det konkluderer forskere i en ny rapport.

Det har taget levebrødet fra indfødte og skadet dyrelivet i området, der er blevet åbnet mere for shipping og olieudvinding.

Ifølge Paris-aftalen fra 2015 skal regeringer ved hjælp af en række delmål holde verdens temperaturstigning på under to grader i forhold til før industritiden.

Det store mål er, at man kan holde stigningen på kun 1,5 grader.

- Målet på to grader er muligvis ikke nok til at afværge et isfrit Ishavet, skriver klimaforskerne James Screen og Daniel Williamson fra Exeter University i rapporten.

Ifølge de to forskere vil en temperaturstigning på to grader betyde, at der er 39 procent risiko for, at isen stadig vil smelte i Ishavet sommeren over.

Omvendt er isen næsten sikker på at overleve, hvis temperaturstigningen er 1,5 grader.

De to forskere forudsiger samtidig, at der er 73 procent risiko for, at isen vil smelte i sommermånederne, medmindre regeringer laver større beskæringer i deres udledning.

Hvis nuværende tendenser fortsætter, vil der i øvrigt ske en temperaturstigning på tre grader, mener forskerne.

- På under 40 år har vi næsten halveret det område, som isen dækker om sommeren, siger Tor Eldevik, der er professor ved Bjerknes Center for Klimaforskning ved universitetet i Bergen, Norge.

Han tog del i de to forskeres studier.

Han forudsiger, at havisen vil forsvinde om cirka 40 år, hvis de nuværende tendenser fortsætter.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har flere gange under valgkampen sagt, at han vil trække USA ud af Paris-aftalen. Siden har præsidenten dog sagt, at han har "et åbent sind" over for aftalen.