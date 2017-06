Nordmand starter indsamling for at genrejse Troldpikken

Kjetil Berntsen, som i lokale medier kaldes "Troldpikkens far", satte lørdag aften via stiftelsen Dalane Kyststi gang i indsamlingen.

Den mand, som drømmer om at gøre stenformationen Troldpikken - på norsk Trollpikken - kendt, har iværksat en indsamling for at få den på plads igen.

Og der er mange, som støtter drømmen om en ny turistattraktion i det sydvestlige Norge. Søndag formiddag, et halvt døgn senere, har 465 personer doneret i alt 79.778 norske kroner.

Af hjemmesiden Startskudd.no fremgår det, at Berntsen allerede har opfyldt 40 procent af sit indsamlingsmål.

Troldpikken blev forleden fundet knækket og liggende på jorden, da vandrere på tur kom forbi, skriver lokalavisen Dalane Tidende.

Der er flere dybe borehuller i stenen. Kjetil Berntsen og andre lokale mener, at den er blevet udsat for hærværk.

- Det er hærværk. Det er der ingen tvivl om, siger Olav Magne Egebakken, som var på vandretur i området ved Eigersund.

Kjetil Berntsen har allerede fået en henvendelse fra en norsk naturpark, hvor daglig leder Pål Thjømøe mener, at Troldpikken kan genrejses.

- Han har bestilt en entreprenør, som kommer for at se på det mandag. Han mener, at man sagtens kan få pikken på plads igen, siger Kjetil Berntsen.

Troldpikken er ikke en kendt turistattraktion i Norge. Men Berntsen håber at kunne skabe et udflugtssted på højde med Preikestolen og Trolltunga.

Han fortæller, at kommunen har været i gang med at planlægge parkeringspladser nær stenformationen.

Trolltunga er en tungelignende stenformation, som er adskillige meter lang, og som rækker ud 700 meter over havet i et fjeldlandskab med udsigt over en sø.

Preikestolen i Lysefjorden er et fjeldplateau i 600 meter og en af Norges meget kendte turistattraktioner.

Troldpikken ligger 75 kilometer syd for Stavanger mellem byerne Kjervall og Veshovda i kommunen Eigersund.