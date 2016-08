Send til din ven. X Artiklen: Nordmand sad fast i toilet under jagt på tabt telefon Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nordmand sad fast i toilet under jagt på tabt telefon

En mand hoppede i tønden i for at redde sin vens mobil. Han måtte have hjælp til at komme op - uden telefonen.

Verden - 27. august 2016 kl. 10:45 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Redningsmandskab i den norske by Drammen måtte komme en 20-årig mand til undsætning, da han var kravlet ned i beholderen under et udendørs toilet fredag. Det gjorde han for at finde den telefon, hans ven havde tabt ned i sølet. Den 20-årige formåede at kravle ned i tanken via toiletsædet. Men han kunne ikke komme op igen.

- Jeg var tydeligvis tynd nok til at komme ned, men ikke tynd nok til at komme op igen. Jeg var i hvert fald nede i toilettet i en time, og det var meget ubehageligt, siger manden til avisen Drammens Tidende. Til sidst måtte han opgive at komme op ved egen hjælp og i stedet kontakte alarmcentralen. Brandvæsnet kom med en motorsav og skar hele toilettet af, så manden kunne komme op fra hullet nedenunder. - Jeg var dernede i en time. Jeg gik i panik, fortæller han til netavisen VG, og tilføjer, at der var "dyr" nede i tanken. En talsperson for brandvæsnet i Drammen oplyser over for nyhedsbureauet AFP, at der var "ret fyldt op" nede i tanken, som ifølge VG kun tømmes en gang om året. Det lykkedes ikke den unge mand at redde sin kammerats mobiltelefon.