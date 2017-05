Nordkoreansk missil styrter ned i Det Japanske Hav

- Sydkorea og USA analyserer detaljerne omkring affyringen, skriver den sydkoreanske hær i en pressemeddelelse uden at uddybe yderligere.

Nyhedsbureauet Yonhap skriver, at der tilsyneladende er tale om et ballistisk missil.

Hvis det viser sig at være tilfældet, er det Nordkoreas første affyring af et ballistisk missil i to uger. Den seneste affyring slog fejl.

I løbet af det seneste halvandet år har Nordkorea affyret en stribe missiler og gennemført atomprøvesprængninger i strid med FN's resolutioner.

En lang række eksperter er enige om, at Nordkorea har opnået fremskridt i sit våbenprogram i den periode.

Blandt andet har styret foretaget to atomtest og omkring et dusin missilaffyringer. Det erklærede mål er at udvikle et atommissil, der kan række helt til USA's fastland.

I løbet af de seneste to måneder har Nordkorea fire gange testet ballistiske missiler.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, advarede i slutningen af april om, at en "stor, stor konflikt" med Nordkorea er mulig.

Han sagde dog ved samme lejlighed, at han vil foretrække at løse konflikten med diplomati.

Efterfølgende har Donald Trump virket blødere i sine udtalelser om det nordkoreanske styre.

Blandt andet har han sagt, at han vil være "beæret", hvis han kunne møde Nordkoreas leder, Kim Jong-un.