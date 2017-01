Nordkoreas diktator, Kim Jong Un, fortæller i sit nytårsbudskab, at landets ingeniører gør fremskridt med Nordkoreas våbenprogram.

Nordkorea vil teste interkontinentalt missil

Nordkoreas diktator siger i nytårsbudskab, at hans land er meget tæt på at teste et interkontinentalt missil.

Nordkoreas leder, Kim Jong Un, siger i et nytårsbudskab, at hans stalinistiske, isolerede stat er tæt på at kunne foretage en test med et interkontinentalt missil (ICBM).

I 2016 testede Nordkorea i hidtil uset tempo langtrækkende missiler, men flere eksperter har sagt, at landet stadig er flere år fra at udvikle ICBM-missiler, der kan udstyres med atomsprænghoveder, som kan nå USA.

Nordkorea har siden 2006 været under FN-sanktioner på grund af dets test med atomsprængninger og ballistiske missiler.

Sanktionerne blev skærpet i december, efter at Nordkorea 9. september foretog endnu en atomprøvesprængning, den hidtil største i landet.

Ved interkontinentale missiler forstås missiler, der kan nå fra det ene kontinent til det andet med atomsprænghoveder.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at minimumsrækkevidden for et ICBM-missil er 5500 kilometer, men nogle er designet til at ramme mål op til 9000 kilometer væk.

Den amerikanske delstat Californien ligger omkring 9000 kilometer fra Nordkorea.

Et ballistisk missil defineres som et missil med en rækkevidde på mellem 1000-3000 kilometer.

I 2016 gennemførte Nordkorea otte testaffyringer med sit ballistiske missil med navnet Musudan. Det er designet til at have en rækkevidde på 3000 kilometer og kan udgøre en fare for Sydkorea og Japan.

Men kun en af de otte affyringer i fjor blev en succes.

Hvis Nordkorea med succes gennemfører en test med et ICBM-missil vil det markere et betydeligt skridt fremad for det hemmelige våbenprogram i landet.

Sydkorea har afvist at kommentere oplysningerne om, at Nordkorea muligvis vil teste et ICBM-missil.