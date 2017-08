Nordkorea truer med at affyre missiler mod USA's Guam-base

Truslen kommer, blot timer efter at den amerikanske præsident, Donald Trump, advarede Nordkorea, om at landet vil blive mødt med "bål og brand", hvis det fortsætter med at provokere USA.

- De vil blive mødt med bål og brand, som verden aldrig har oplevet det før, sagde præsidenten ifølge nyhedsbureauet AP.

Ifølge The Wall Street Journal har Nordkoreas leder, Kim Jong-un, beordret sine militære strateger til at undersøge en operationel plan for et missilangreb på den amerikanske base på Guam.

Avisen skriver videre, at Nordkoreas statsmedier regelmæssigt rapporterer om trusler om angreb på amerikansk fastland og militære anlæg i Asien.

Normalt er truslerne dog overordnede og meget sjældent knyttet til en direkte ordre fra Kim Jong-un.

Men i dette tilfælde er talsmanden for de strategiske styrker i Nordkoreas hær citeret for at sige, at styrken omhyggeligt undersøger en operationel plan, og at den snart vil aflægge rapport til Kim Jong-un.

- Så snart den øverstbefalende for Den Demokratiske Folkerepublik Korea, Kim Jong-un, træffer en afgørelse, vil planen blive iværksat, siger talsmanden ifølge The Wall Street Journal.

Nordkoreansk stats-tv rapporterer, at planen indebærer et missilangreb med brug af typen Hwasong-12 mod USA's Anderson Air Force Base på Guam.

I maj testaffyrede Nordkorea netop et Hwasong-12-missil succesfuldt. Det fløj næsten 800 kilometer ud over Det Japanske Hav og nåede en højde på godt 2100 kilometer.

Donald Trumps advarsel til Nordkorea tirsdag kom i kølvandet af en ny rapport, der viser, at Nordkorea har formået at fremstille et mindre atomsprænghoved, der kan affyres i et af landets missiler.

The Washington Post skriver, at amerikanske efterretningsfolk i en ny hemmeligstemplet rapport vurderer, at nordkoreanerne allerede har nået dette afgørende skifte inden for landets atomvåbenprogram.