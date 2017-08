Nordkorea svarer på Donald Trumps trusler med trusler

Det sker efter en fredag, hvor Donald Trump under en golfferie i New Jersey igen har truet med at angribe Nordkorea.

- Hvis han (Nordkoreas diktator, Kim Jong Un, red.) ytrer en trussel mere. Eller gør noget som helst mod Guam eller noget sted, der er amerikansk territorium eller en allieredes territorium, vil han fortryde det.

- Og han vil fortryde det hurtigt, sagde Donald Trump.

Han sagde yderligere, at situationen er "meget farlig og kan ikke fortsætte".

- Vi må se, hvad der sker. Vi tror, der kan ske mange gode ting, og vi kan også have en dårlig situation (atomkrig red.), sagde Trump.

Det har affødt en leder i den nordkoreanske avis Minju Joson. Nordkorea er et autoritært styre, hvor medierne er underlagt styrets censur og kontrol. Derfor anses medierne for at være talerør for styret.

- USA befinder sig i et fortsat værre dilemma. Det er selvskabt tragisk komedie.

- Den mægtige nordkoreanske hær, der er i stand til at kæmpe enhver krig, USA måtte ønske, er nu klar til at sende ild ind i USA og venter op en ordre til det endeligt angreb, skriver avisen og fortsætter:

- Hvis Donald Trumps regering ikke vil have, at det amerikanske imperium møder et tragisk endeligt under dets periode, må regeringen heller tale og opføre sig ordentligt, skriver avisen ifølge AP.

Konflikten mellem USA og Nordkorea har varet i årtier med varierende intensitet. Nordkorea har længe arbejdet på at blive en atommagt for at sikre sig mod angreb, der kunne vælte de autoritære styre.

De seneste måneder har det stået mere og mere klart, at Nordkorea har opnået sit mål og nu har evnen til at bruge atomvåben mod USA.

Det har udløst en intens periode, hvor landene truer hinanden med død og ødelæggelse.