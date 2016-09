Nordkorea sender igen missiler ud over havet

Affyringen sker, få timer efter at lederne af Sydkorea og Kina mødtes til et bilateralt møde under G20-topmødet i Hangzhou i Kina.

Kina er Nordkoreas største handelspartner og tættest allierede.

Nordkorea har den seneste tid udført adskillige affyringer af missiler. Senest skete det i slutningen af august, hvor styret i Pyongyang ifølge Sydkorea sendte et ballistisk missil op fra en ubåd.

Missilaffyringerne har været med til at øge spændingerne på den koreanske halvø. Desuden er Nordkoreas forhold til det internationale samfund blevet yderligere anspændt.

De talrige prøveaffyringer af missiler samt en atomprøvesprængning i januar fik i marts FN's Sikkerhedsråd til at reagere. Rådet besluttede at udvide de internationale sanktioner mod det isolerede land.

Sanktionerne er de hidtil hårdeste. De indebærer blandt andet et forbud mod at købe kul, jern og andre mineraler fra Nordkorea.

Siden Kim Jong-un efterfulgte sin far som leder i 2011, menes Nordkorea at have prøveaffyret flere end 30 ballistiske missiler. Deriblandt et mellemdistancemissil, der teoretisk kan flyve så langt, at USA's militærbase på øen Guam er inden for rækkevidde.