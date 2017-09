Nordkorea påstår at have udviklet brintbombe til missiler

Det statslige nyhedsbureau KCNA tilføjer således, at landets leder, Kim Jong-un, har inspiceret en brintbombe, der kan påsættes et ligeledes nyt interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

Nordkorea oplyser søndag, at landet har udviklet en avanceret form for atombombe med en "enormt destruktiv kraft".

Det rapporterer flere internationale nyhedsbureauer.

Hvis påstanden er sand, har Nordkorea taget et stort skridt mod at blive en regulær atommagt.

Udenlandske atomvåbeneksperter har hidtil tvivlet på, at Nordkorea er i stand til at lave atomsprænghoveder i så lille et format, at de kan monteres på et missil.

Hverken Sydkorea eller USA har endnu kommenteret oplysningerne.

Brintbomben kan detoneres i store højder, og da alle bombens komponenter er produceret i Nordkorea, kan landet bygge så mange af dem, som det har lyst til, skriver KCNA ifølge Reuters.

Meldingen kommer samtidig med, at spændingerne i regionen er øget som følge af to nordkoreanske prøveaffyringer af interkontinentale missiler i juli.

ICBM-klassen har en rækkevidde på omkring 10.000 kilometer, og dermed er store dele af USA's fastland inden for rækkevidde.

Nordkorea truede efterfølgende med at affyre en salve af missiler i retning af stillehavsøen Guam, der er del af USA' territorie. Det udløste trusler fra USA's præsident, Donald Trump, om "bål og brand".

Det afholdt dog ikke Nordkorea for i sidste uge at teste et missil, der fløj ind i japansk luftrum, før det styrtede i havet nord for øen Hokkaido.

Under Kim Jong-uns lederskab har Nordkorea ignoreret FN-sanktioner og international fordømmelse ved at øge sine bestræbelser på at fremstille atomvåben og langtrækkende missiler, der kan fremføre dem med voldsom hastighed.

Om Nordkorea har planer om at foretage en ny test af en atombombe, nævner det statslige nyhedsbureau ikke noget om.

I 2016 testede landet for fjerde og femte gang et atomvåben.

Den første test fandt sted i januar og var ifølge Nordkorea en vellykket test af en brintbombe. Udenlandske eksperter har dog sat spørgsmålstegn ved den påstand.

Den anden test fandt sted i september. Den blev målt til at være Nordkoreas hidtil kraftigste prøvesprængning.