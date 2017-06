Den 22-årige studerende fra University of Virginia brugte mere end et år som fange i Nordkorea, efter at han havde stjålet en plakat.

Hans familie har siden sagt, at han blev udsat for en hård behandling af styret, mens han blev holdt som fange.

Warmbier blev løsladt efter længere tids diplomatiske forhandlinger mellem Washington og Pyongyang.

Warmbiers forældre, Fred og Cindy, siger, at de er blevet fortalt, at deres søn har været i koma siden marts 2016.

Angiveligt blev han syg af botulisme, der også er kendt som pølseforgiftning.

- Otto er ikke i en god tilstand lige nu, sagde Fred Warmbier til Fox News onsdag.

Warmbier var blevet dømt til 15 års hårdt arbejde.

Han har grædende indrømmet, at han under sit ophold i Nordkorea fjernede en politisk plakat fra et hotel i Pyongyang. Her boede han sammen med sine rejsefæller.

De amerikanske myndigheder har gentagne gange taget afstand fra dommen. De har beskrevet straffen som værende ude af proportioner.

Avisen The New York Times har tidligere skrevet, at efterretninger viser, at Warmbier er blevet slået gentagne gange, mens han har været i Nordkoreas varetægt.

Efter Warmbiers løsladelse skulle tre personer med amerikansk pas være tilbageholdt i Nordkorea.

Det sker med jævne mellemrum, at Nordkorea beskylder USA og Sydkorea for at sende spioner til Pyongyang.

Nordkoreanerne mener, at det sker som led i bestræbelser på at vælte landets styre.