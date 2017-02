Kim Jong-nam døde, mens han ventede på at boarde et fly til Macau i sidste uge. Arkicfoto.

Artiklen: Nordkorea giver Malaysia skylden for leders halvbrors død

Nordkorea giver Malaysia skylden for leders halvbrors død

Ifølge nordkoreansk statsmedie bærer Malaysia hovedansvaret for Kim Jong-nams dødsfald i sidste uge.

Malaysisk politi efterforsker Kim Jong-nams dødsfald som et drab begået med gift, og flere af de tilbageholdte i sagen har forbindelser til Nordkorea.

Nordkorea mener, at Malaysia bærer ansvaret for, at Kim Jong-uns halvbror, Kim Jong-nam, døde i Kuala Lumpurs lufthavn i sidste uge.

Det statslige nordkoreanske nyhedsbureauet KCNA hævder imidlertid, at de første oplysninger, det modtog fra Malaysia, gik på, at lederens halvbror døde af et hjertetilfælde.

KCNA hævder samtidig, at malaysiske myndigheder ændrede forklaring, efter at sydkoreanske medier rapporterede om, at Kim Jong-nam var blevet forgiftet.

- Det største ansvar for hans død ligger hos regeringen i Malaysia, siden den nordkoreanske borger døde i deres land, skriver det nordkoreanske nyhedsbureau.

Kim Jong-nam har i flere år levet i eksil, og den sydkoreanske regering er overbevist om, at Nordkorea står bag drabet.

Det afviser de nordkoreanske myndigheder dog konsekvent. Samtidig beskylder de Malaysia for at samarbejde med "fjendtlige styrker" i efterforskningen.

Malaysia har som svar tilbagekaldt landets ambassadør fra Nordkorea.