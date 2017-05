Nordkorea foreslår USA at sikre fredsaftale på Korea-halvøen

Det oplyser Nordkoreas FN-ambassadør, Kim In Ryong, under en pressekonference i New York.

- Trump-administrationen bør indføre en ny politik over for Nordkorea for at sikre varig fred på den koreanske halvø, siger han ifølge nyhedsbureauet dpa.

FN-ambassadøren oplyser imidlertid ikke noget om, hvordan USA kan gøre dette på egen hånd.

Tidligere på ugen fordømte FN's Sikkerhedsråd på det kraftigste Nordkoreas seneste test af et ballistisk missil.

Samtidig advarede rådet om yderligere tiltag som svar på Nordkoreas "stærkt destabiliserende opførsel".

Mandag meddelte styret i Pyongyang, at et nyt ballistisk missil med kapacitet til at føre et "kraftigt atomsprænghoved" frem var blevet testet søndag.

Ifølge eksperter er missilet muligvis det hidtil mest langtrækkende, som det er lykkedes de nordkoreanske raketingeniører at fremstille. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

FN har tidligere forbudt Nordkorea at udvikle atom- og missilteknologi.

Den nordkoreanske FN-ambassadør hævder ifølge dpa, at søndagens missiltest skal betragtes som selvforsvar.

- USA er nødt til at indstille sin fjendtlige holdning til Nordkorea, siger Kim In Ryong.

Koreakrigen fra 1950 til 1953 endte med en aftale om våbenhvile i stedet for en fredsaftale. Det betyder, at de to nabolande teknisk set stadig er i krig med hinanden.

Nordkorea har gentagne gange truet med at trække sig ud af aftalen om våbenhvile.