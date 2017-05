Nordkorea efter missiltest: Amerikanerne bør være bekymrede

Sådan lyder konklusionen fra det nordkoreanske styre ifølge det statslige nyhedsbureau KCNA knap et døgn efter affyringen af et missil, der landede i farvandet tæt på Japan.

Mandagens test er den tredje nordkoreanske testaffyring på lige så mange uger, og det er den 12. i år.

Den blev udført på trods af adskillige FN-sanktioner og advarsler fra både USA, Sydkorea og Japan.

- Det ballistiske missil fløj mod øst og ramte et planlagt mål, oplyser Nordkorea.

Målet med affyringen var ifølge nordkoreanerne at teste et våben, der "med præcision kan ramme mål på fjendernes områder".

- Når nyheden om vores værdifulde sejr når ud, så bør "the Yankees (nedsættende ord for amerikanere, red.)" og gangsterne i den sydkoreanske marionethær blive mere og mere modløse, er leder Kim Jong-un citeret for at sige.

Det nordkoreanske styre tilføjer, at missilet blev vist frem for første gang i april som en del af landets årlige militærparade. Paraden markerede 105-års fødselsdagen for regimets grundlægger, Kim Il-sung.

Kina mener, at forhandlinger er vejen frem i stedet for flere sanktioner mod Nordkorea.

Mandag opfordrede kineserne igen til dialog.

- Vi håber, at de relaterede parter vil forblive rolige og tilbageholdte. Det vil lette spændingerne på halvøen og bringe problemet på rette spor mod fred, lød det fra Kinas udenrigsministerium.

USA har sagt, at det er villig til at indgå i forhandlinger, hvis Nordkorea indstiller sine missilaffyringer.

Ifølge Sydkoreas hær nåede mandagens missil af typen Scud 450 kilometer væk. Fra Japan hedder det, at missilet landede inden for 200 sømil fra den japanske kyst.

Testen udløste lynhurtigt fordømmelse fra USA's præsident, Donald Trump, som sagde, at Nordkorea har været respektløs over for naboen Kina.