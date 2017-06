Nordkorea antyder snarlig test af interkontinentalt missil

Nordkorea har muligvis gjort så store fremskridt i udviklingen af missiler, at landet inden for en overskuelig fremtid kan være i besiddelse af langtrækkende missiler, der vil være i stand til at nå frem til USA.

Det fremgår ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap af en leder i lørdagens udgave af Rodong Sinmun, der er styrets officielle avis.

Avisen skriver, at Nordkorea snart ventes at kunne teste et interkontinentalt ballistisk missil (ICBM).

- Rækken af nylige prøveaffyringer af strategiske våben viser, at vi ikke er langt fra at prøveaffyre et interkontinentalt ballistisk missil, hedder det i avisens leder.

I en nytårstale 1. januar afslørede landets leder, Kim Jong-un, at regimet var i de afsluttende faser med at udvikle teknologien til den slags missiler.

I strid med FN-resolutioner og efterfulgt af international fordømmelse prøveaffyrer Nordkorea jævnligt missiler. Det skete senest torsdag, da der ifølge det sydkoreanske militær blev affyret adskillige kortrækkende missiler fra Nordkoreas østkyst.

De fløj omkring 200 kilometer. Men Nordkorea er i besiddelse af missiler med en væsentlig længere rækkevidde.

I midten af maj blev et nyt mellemdistancemissil med navnet Hwasong-12 testet. Det fløj næsten 800 kilometer ud over Det Japanske Hav og nåede en højde på godt 2100 kilometer.

Næste skridt er et ICBM.

- Den store succes med at prøveaffyre et ICBM, som vi er sikre på at opnå, vil markere et historisk vendepunkt i den fejlslagne, fjendtlige politik fra USA mod os, stå der i avislederen.

- Historisk set har USA aldrig turde gå i krig med et land, der besidder atomvåben eller ICBM's, tilføjer avisen.

Lederen af det amerikanske missilforsvar - US Missil Defence Agency - viceadmiral James Syring ser med stor alvor på våbenudviklingen i Nordkorea.

- Udviklingen gennem de seneste seks måneder giver anledning til stor bekymring for mig og mine kolleger, efter at Nordkorea har demonstreret fremskridtene i udviklingen af ballistiske missiler, sagde James Syring under en høring onsdag i Repræsentanternes Hus ifølge Reuters.