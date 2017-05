Nordkorea afviser anklage om indblanding i hackerangreb

Nordkorea benægter at være involveret i et omfattende hackerangreb, der for en uge siden ramte computere verden over.

Det er latterligt at koble det nordkoreanske styre til it-angrebet, der låste computere og krævede løsepenge for at åbne dem igen. Det siger landets FN-viceambassadør, Kim In Ryong:

- Hver eneste gang noget mærkeligt sker, er det USA og andre fjendtlige kræfters stereotype reaktion at påbegynde en larmende kampagne mod Nordkorea ved bevidst at koble til DPRK (Den Demokratiske Folkerepublik Korea, red.).