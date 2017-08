Nordkorea affyrer missil hen over japansk territorium

Det oplyser den japanske regering. Det er første gang siden 2009, at Nordkorea affyrer et missil over japansk territorium, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det indtil videre uidentificerede missil blev affyret klokken 21.57 dansk tid fra Sunan, der ligger nær Pyongyang, oplyser det sydkoreanske forsvar.

Missilet fløj 2700 kilometer og nåede en højde på 550 kilometer.

- Sydkorea og USA er sammen ved at undersøge det i detaljer, oplyser forsvaret videre ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Vi kan bekræfte, at missilet blev sendt afsted fra Nordkorea og fløj over Japan, siger Robert Manning, der er talsmand i det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon.

- Den nordamerikanske forsvarskommando, Norad, har vurderet, at missilet fra Nordkorea ikke udgør nogen trussel for USA, siger han videre.

Missilet faldt i vandet 1180 kilometer øst fra Cape Erimo, der ligger på den nordlige japanske ø Hokkaido.

Landets premierminister, Shinzo Abe, siger, at han vil gøre alt, hvad han kan for at beskytte befolkningen. Samtidig anmoder han FN om at lægge yderligere pres på Nordkorea for at stoppe missiltesterne, skriver Reuters.

- Vi vil gøre vores ypperste for at beskytte vores befolkning, siger Abe.

- Denne skandaløse handling - at affyre et missil over vores land - er uden fortilfælde. Det er alvorligt og en seriøst trussel, og det ødelægger freden og sikkerheden i regionen, siger han.

Regeringen opfordrede kort efter meddelelsen om affyringen beboerne i det nordlige Japan til at "tage deres forholdsregler".

Ifølge det statslige tv NHK fløj missilet hen over japansk landområde.

Nordkorea har de seneste måneder foretaget flere prøveaffyringer af ballistiske missiler.

Den seneste runde var for to døgn siden, hvor det amerikanske militærs stillehavskommando observerede tre affyringer af missiler fra Nordkorea.

Ifølge amerikanerne kom to af missilerne aldrig op at flyve, mens det tredje eksploderede kort efter affyringen.