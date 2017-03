Nordkorea affyrer flere missiler efter militærøvelser

Ifølge ministeriet blev missilerne affyret fra Pyongan-provinsen omkring klokken 7.36 mandag morgen lokal tid.

Både Sydkorea og USA indledte sine årlige militærøvelser i sidste uge, hvilket traditionelt har opildnet det nordkoreanske styre.

Nordkorea har truet med at iværksætte "strenge modforanstaltninger", efter militærøvelserne blev indledt onsdag.

Nordkorea betegner øvelserne som forberedelser på en krig.

Regimet affyrede et ballistisk missil i sidste måned - det første siden oktober - hvilket ifølge Sydkorea var et forsøg på at provokere USA's nye administration under Donald Trumps ledelse.

FN har vedtaget resolutioner mod Nordkorea, der forbyder styret at anvende enhver form for ballistisk missilteknologi.

Styret i Nordkorea har til trods for adskillige sanktioner ikke vist tegn på, at det har tænkt sig at stoppe udviklingen af teknologien.

Sidste år udførte landet to atomprøvesprængninger og adskillige missiltest.