Nordkorea advarer USA efter vellykket missilaffyring

Samtidig advares USA om "ikke at tage fejl af", at det amerikanske fastland samt de amerikanske militærbaser i Stillehavet er inden for synsvidden af et angreb.

Styret i Nordkorea bekræfter mandag, at landets militær søndag foretog en prøveaffyring af et nyudviklet ballistisk missil.

Det tilføjes, at Nordkorea "har alle magtfulde midler til et gengældelsesangreb".

Det rapporterer det statslige nyhedsbureau i Nordkorea, KCNA, ifølge det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Formålet med søndagens affyring, der betegnes som en succes, var at få bekræftet, om det nye missil er i stand til at fremføre et kraftigt atomsprænghoved, skriver Reuters, der ligeledes henviser til KCNA.

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, fulgte ifølge KCNA opsendelsen af missilet, der fandt sted kort før klokken seks lokal tid søndag morgen.

Både Sydkorea, Japan og USA registrerede affyringen.

Ifølge Japan holdt missilet sig i luften i cirka 30 minutter og tilbagelagde en distance på mellem 700 og 800 kilometer, før det styrtede i Det Japanske Hav.

KCNA oplyser, at missilet med navnet Hwasong-12 fløj 787 kilometer og nåede en maksimumshøjde på 2111,5 kilometer.

Nordkoreas forrige forsøg på at sende et missil afsted - 29. april - endte angiveligt i en fiasko. Missilet eksploderede ifølge militæret i Sydkorea, få sekunder efter at det havde forladt affyringsrampen.