Nordkorea åbner for dialog med USA og Donald Trump

I hvert fald skriver det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap, at nordkoreanerne har åbnet døren på klem for at begynde en dialog med Trump-regeringen i USA.

På vej hjem fra et møde i Norge blev Choe Son-hui, lederen af Nordamerika-kontoret i det nordkoreanske udenrigsministerium, spurgt til forholdet.

- Vil vil tage dialogen, hvis de rigtige omstændigheder er til stede, siger hun til journalister ifølge Yonhap.

Forholdet mellem Nordkorea og USA er ellers meget køligt. USA har under præsident Donald Trump skærpet kritikken af styret i Pyongyang, efter at Nordkorea har affyret flere testmissiler.

Omvendt har Nordkorea beskyldt den amerikanske efterretningstjeneste CIA for at have planer om at snigmyrde leder Kim Jong-un.

Den nordkoreanske diplomat Choe Son-hui har angiveligt været i Norge for at holde møder med repræsentanter fra USA. Det hævder flere sydkoreanske og japanske medier.

Ifølge japanske TV Asahi er det en tidligere ansat i det amerikanske udenrigsministerium, der var rejst til Oslo for at mødes med nordkoreanske embedsmænd.

Norges udenrigsministerium har til det norske nyhedsbureau NTB meddelt, at man her ikke ønsker at kommentere spørgsmål knyttet til et eventuelt norsk engagement i freds- og forsoningsarbejde.

Norge forhandlede i al hemmelighed en aftale på plads mellem Israel og palæstinenserne. Det skete i begyndelsen af 1990'erne. Den er kendt som Oslo-aftalen.