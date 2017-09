Nordkorea: Vi har med succes testet en brintbombe

Tidligere på dagen har både Japan og Sydkorea meddelt, at nordkoreanerne efter alt at dømme havde gennemført sin sjette atomprøvesprængning.

En brintbombe er ifølge Nordkorea med succes blevet testet i landet søndag. Det meddeler de nordkoreanske myndigheder via landets stats-tv ifølge en række internationale medier.

Den pågældende brintbombe - også kaldet en hydrogenbombe - skal ifølge Nordkorea kunne sættes på et interkontinentalt ballistisk missil.

Nordkorea oplyste tidligere søndag, at landet har udviklet en avanceret form for atombombe med en "enormt destruktiv kraft". Der blev i den forbindelse spekuleret i, om der skulle være tale om netop en brintbombe.

Det statslige nyhedsbureau KCNA skrev natten til søndag dansk tid, at Nordkoreas leder, Kim Jong-un, har inspiceret en brintbombe, der kan monteres på et ligeledes nyt interkontinentalt ballistisk missil.

Hvis påstanden er sand, har Nordkorea taget et stort skridt mod at blive en regulær atomvåbenmagt.

Det er ikke første gang, at Nordkorea hævder at have testet en brintbombe.

I januar sidste år lød det fra styret, at man havde gennemført en vellykket prøvesprængning af en brintbombe. Udenlandske eksperter har dog sat spørgsmålstegn ved den påstand.

Brintbomber kan detoneres i stor højde, og da alle bombens komponenter ifølge Nordkorea er produceret i landet, kan nordkoreanerne bygge så mange af dem, som de har lyst til, skriver KCNA ifølge Reuters.

Under Kim Jong-uns lederskab har Nordkorea ignoreret FN-sanktioner og international fordømmelse ved at øge sine bestræbelser på at fremstille atomvåben og langtrækkende missiler, der kan fremføre dem med voldsom hastighed.

Ifølge de japanske myndigheder var søndagens eksplosion knap ti gange kraftigere end Nordkoreas hidtil seneste atomtest i september sidste år.