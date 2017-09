Nordkorea: USA søger militært opgør og vil komme til at lide

USA kommer til at føle "den største smerte" nogensinde, efter at amerikanerne har fået indført nye sanktioner mod Nordkorea igennem FN's Sikkerhedsråd.

De udvidede sanktioner kommer som svar på Nordkoreas seneste atomprøvesprængning.

- Washington-regimet er opsat på politisk, økonomisk og militær konfrontation og er besat af et vildt spil om at stoppe Den Demokratiske Folkerepublik Koreas udvikling af nuklear magt, lyder det fra FN-udsendingen, der bruger Nordkoreas officielle navn.

Han Tae-song advarer om, at "forestående foranstaltninger" fra Nordkorea "vil få USA til lide den største smerte" nogensinde.

Sanktionerne, der rammer Nordkoreas import af olie og eksport af tekstiler, betegner nordkoreanerne som ulovlige.

De betyder også, at alle lande forbydes at udstede nye arbejdstilladelser til nordkoreanske gæstearbejdere. Gæstearbejderne menes at sende store beløb tilbage til hjemlandet og derved holde økonomien i gang.

- Det er uden sammenligning de hårdeste tiltag, der nogensinde er pålagt Nordkorea, lød det i forbindelse med vedtagelsen af sanktionerne fra USA's FN-ambassadør, Nikki Haley.

Atomtesten i begyndelsen af september var den sjette af sin slags i Nordkoreas historie. Derudover har nordkoreanerne skruet op for antallet af missiltest i år.

I Sydkorea er der ifølge nyhedsbureauet Yonhap tilfredshed med, at det internationale samfund lægger mere pres på naboen.

- Det sender en alvorlig advarsel til regimet i Nordkorea, om at dets fortsatte hensynsløse provokationer i sidste ende kun vil forværre landets økonomiske isolation og øge det diplomatiske pres, hedder det i en erklæring fra regeringen i Seoul.

Også Japans premierminister, Shinzo Abe, udtrykker tilfredshed med det, som han kalder "bemærkelsesværdige hårde sanktioner".

- Det er vigtigt at lægge et hidtil uset stort pres på Nordkorea for at få det til at ændre sine politikker, siger Abe ifølge nyhedsbureauet AP.