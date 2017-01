Nordiske naboer får næppe fælles personnummer

Udvalg i Nordisk Råd kunne ikke nå til enighed om at gå videre med forslag om at indføre fællesordning.

En idé om at indføre et fællesnordisk personnummer ser ikke ud til at blive til virkelighed.

- Det fik ikke opbakning, for det handlede om et nordisk medborgerskab, der mere eller mindre skulle erstatte et statsborgerskab. Det nød ikke fremme, siger Karen Klint.

- Et fælles personnummer ser vi heller ikke som en farbar vej, siger hun efter mødet i Oslo.

Meningen med et fælles personnummer var at fjerne de barrierer, som borgere i Norden kan støde på.

En dansk familie, som har arbejdet og stiftet familie i Norge, kan eksempelvis ikke umiddelbart melde barnet til en dansk folkeskole, fordi barnet ikke har et dansk personnummer.

Ifølge Karen Klint vil de nordiske parlamentarikere se på, om der findes eller kan udvikles digitale løsninger, der kan gøre det lettere for nordiske borgere at flytte rundt mellem landene.

- Måske kan vi bruge den digitale verden til at overkomme nogle af de hindringer, der er nu, siger Karen Klint.

Hun nævner som eksempel, at det kan være umuligt for en dansker at få et lån i en bank i Sverige, selv om vedkommende bor i landet.

Nordisk Råd består af parlamentarikere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland.