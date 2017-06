Nordirsk støtteparti vil færdiggøre aftale med May mandag

Lederen af det nordirske parti DUP (Det Demokratiske Unionistparti), Arlene Foster, siger i et tv-interview med Sky News, at hun håber, at en aftale med det britiske regeringsparti kan blive færdiggjort mandag.

- Vi er tilbage for at forhandle i London igen, og det er mit håb, at vi bliver i stand til at nå frem til en aftale mellem os og Det Konservative Parti i dag, siger Foster til Sky News.

- Jeg tror, at en aftale også vil bringe en aftale om Nordirland nærmere, fordi det vil have en positiv indvirkning på forholdet til nordirerne, siger hun og tilføjer, at endnu en aftale om en magtdeling i provinsen også kan blive indgået i denne uge.

- Jeg håber meget, at vi i denne uge bliver i stand til at afslutte to aftaler, siger han.

Theresa Mays konservative parti er afhængige af partiets støtte for at have et flertal i det britiske parlament.

Det stod klart, efter at De Konservative mistede flertallet ved parlamentsvalget tidligere på måneden.

I sidste uge forlød det, at forhandlingerne ikke skred frem, på den måde DUP havde forventet.

Forhandlingerne mellem de to partier her taget tid. En voldsom brand og et angreb i London har forsinket processen yderligere.

Theresa May har sagt, at hun går efter at finde "den størst mulige" konsensus for forhandlingerne om at forlade EU.

De Konservative har stået for et omfattende brud med EU i forhandlingerne, mens oppositionspartiet Labour står for en blødere linje.

Tidligere i år udskrev Theresa May valg for at sikre sig et folkeligt mandat til sin hårde linje, der blandt andet kan involvere et nej til arbejdskraftens frie bevægelighed.

Valget endte dog med, at De Konservative gik markant tilbage. Derfor er det et spørgsmål, om Theresa May har ændret kurs på nogle områder.

Forslag fra Mays konservative parti indebærer også forslag om, at store dele af EU's lovgivning vil blive indskrevet i britisk lov. Der er også forslag om støtte til eksporten, der forventes at blive endnu vigtigere, når landet forlader EU.