Nordirsk partileder tager til London for at mødes med May

- Disse drøftelser fortsætter. Vi har gjort gode fremskridt, men drøftelserne fortsætter, siger Arlene Foster.

Downing Street meddelte lørdag, at der var opnået enighed om "udkastet til en principaftale" med DUP. Men det nordirske parti såede tvivl om oplysningerne få timer senere og nedtonede enigheden.

- Samtalerne har indtil videre været positive. Diskussioner vil fortsætte i næste uge om detaljerne i en aftale for det nye parlament, hed det i en erklæring fra det nordirske parti.

Det nordirske partis udmelding var ydmygende for May hendes konservative parti. Den tyder på, at det lille parti ikke nødvendigvis bliver en let partner for den planlagte mindretalsregering.

Tidligt søndag udsendte Downing Street en omhyggeligt formuleret erklæring. Den handlede om, at May har talt med DUP "om at afslutte en aftale i den kommende uge."

May har de seneste dage kæmpet med at smede en regering. Det sker, efter at Det Konservative Parti mistede dets absolutte flertal i torsdagens parlamentsvalg.

De ti mandater, som DUP vandt ved valget, er sammen med de 318 konservative mandater nok til at give May et flertal, så Det Konservative Parti kan gennemføre politik. Der er 650 sæder i Underhuset.