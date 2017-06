Nordirsk parti støtter Mays britiske mindretalsregering

- Vi byder denne støtte velkommen, og den kan bidrage med den stabilitet og sikkerhed, som er nødvendig for hele landet, mens vi er på vej mod brexit, siger talsmanden.

Den konservative indpisker Gavin Williamson rejste lørdag til Belfast for at forhandle med det nordirske parti, skriver BBC.

Aftalens detaljer skal drøftes på et møde mandag.

May har de seneste dage kæmpet med at smede en regering, efter at Det Konservative Parti mistede dets absolutte flertal i torsdagens parlamentsvalg.

Støtten fra det nordirske parti til en konservativ mindretalsregering skal være "baseret på tillid".

Konkret betyder det, at DUP vil støtte og stemme for centrale lovforslag i Underhuset. De to partier kommer altså ikke til at danne en koalition.

De 10 mandater, som DUP vandt ved valget, er sammen med de 318 konservative mandater nok til at give May et flertal, så Det Konservative Parti kan gennemføre politik. Der er 650 sæder i Underhuset.

May besluttede i april at bede Underhuset om et valg i utide. Forklaringen var, at hun ville styrke sit mandat før vigtige forhandlinger om den forestående skilsmisse med EU.

Men det endte med et nederlag for Det Konservative Parti, som med tabet af det absolutte flertal vil miste handlekraften i parlamentet.

Det har vakt bekymring i EU, hvor man håber, at den svære skilsmisse kan falde på plads snarest.