Nordirsk leder tror på aftale efter møde med May

Der er endnu ingen aftale mellem Storbritanniens premierminister, Theresa May, og det nordirske parti DUP (Det Demokratiske Unionistparti) om at støtte en konservativ regering med May i spidsen.

- Forhandlingerne med regeringen går godt, og vi håber snart at kunne afslutte dette arbejde på en succesfuld måde, skriver Foster på Twitter efter et møde med Theresa May i Downing Street.

Premierministeren har ikke selv kommenteret forhandlingerne.

Det britiske medie BBC erfarer dog, at en aftale mellem de to parter stort set er faldet på plads. Der ventes enighed om de sidste småting "inden for de næste 24 timer". Det er ifølge BBC uvist, om det bliver tirsdag eller onsdag, at aftalen falder endelig på plads.

Ifølge Sky News er der ved tirsdagens forhandlinger blevet gjort "væsentlige fremskridt". Mediet venter en aftale onsdag eller torsdag.

May besluttede i april at bede parlamentet om støtte til et valg i utide. Den accept fik hun. Hun håbede dermed at kunne styrke sit mandat før vigtige forhandlinger om den forestående skilsmisse med EU.

Men parlamentsvalget torsdag i sidste uge blev en fæl skuffelse for May.

I stedet for at vinde flere mandater, som målinger i april havde spået hende, gik De Konservative tilbage. Partiet mistede sit absolutte flertal i underhuset og må nu finde støtte til at drive en mindretalsregering.

Storbritannien befinder sig i et politisk vakuum, så længe May ikke har fundet en politisk partner.

Udfaldet af forhandlingerne afventes med spænding - blandt andet i Bruxelles, hvor EU er ved at gøre klar til næste uges indledende forhandlinger om det britiske exit fra unionen.