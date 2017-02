Dele af krigsramte Sydsudan er ramt af hungersnød, oplyser en talsmand for regeringen. Næsten halvdelen af landets befolkning risikerer at stå uden mad på bordet i juli, advarer han. Billede af et underernæret barn der bliver målt på hospital i Juba, Sydsudan.

Nødhjælpsarbejder: Sydsudanere lever af bær og muddervand

Mandag er der blevet erklæret hungersnød i dele af krigsramte Sydsudan. Årsagen er krig og en kollapset økonomi, mens en tørke gør situationen endnu værre.

- Det er en politisk konflikt, som har resulteret i en humanitær katastrofe, og det er så vores opgave at holde folk i live, indtil der er fundet en løsning, siger Andreas Kiaby.

Næsten halvdelen af landets befolkning risikerer at stå uden mad på bordet i juli, advarer en talsmand fra regeringen.

Op mod 4,9 millioner mennesker vil blive ramt frem mod april. I juli kan det tal stige til 5,5 millioner.

Vinduet for at bringe mad ud er snævert, for allerede i maj begynder regnsæsonen, og mange veje bliver derfor fuldstændig ufremkommelige.

- Det ser totalt sort ud, og det bliver kun endnu værre. Den fredsaftale, der blev underskrevet for snart to år siden, er dårligt nok det papir værd, den er skrevet på, vurderer Andreas Kiaby.

Når nødhjælpsorganisationer arbejder i katastroferamte området, forsøger de altid at få de stridende parter til at garantere, at de kan hjælpe den mest nødlidende del befolkning i fred og ro.

Men Andreas Kiaby frygter, at regeringen i Sydsudan bruger hungersnøden som et politisk våben.

- Sydsudan har en lang tradition for at bruge humanitær bistand til egen vinding. Man kan frygte, at når man får kørt alt maden frem, at der så kommer nogle og stjæler det, siger han.

- Det skal ikke være et argument for, at man ikke hjælper, men det er noget af det, vi altid frygter.

Også Nigeria, Somalia og Yemen risikerer hungersnød i 2017.

I alt 70 millioner mennesker fordelt over 45 lande på forskellige kontinenter er i fare for at komme i så stor mangel på mad, at de ikke kan klare sig uden fødevarehjælp.