Nobelkomité kan ikke rejse til pristagers begravelse i Kina

Formanden for komitéen, Berit Reiss-Andersen, siger til nyhedsbureauet Reuters, at det kinesiske konsulat i Oslo har nægtet at modtage hendes anmodning om visum.

Det er tilsyneladende svært for Den norske Nobelkomite at vise den afdøde kinesiske nobelpristager Liu Xiaobo respekt og deltage i hans begravelse.

- Jeg er blevet fortalt, at min visumanmodning ikke er korrekt udfyldt, fordi jeg ikke har en invitation fra den person, jeg besøger.

- Da jeg sagde, at jeg skulle deltage i en begravelse, og at personen var død, blev jeg bedt om at prøve et familiemedlem. Jeg fortalte dem, at hun (Liu Xiaobo's enke red.) er holdt i isolation.

Ifølge Reiss-Andersen er hun også blevet bedt om at have et hotel og en flybillet booket, inden hun anmoder om visum.

Tidligere fredag udtalte komitéen, at den var "dybt bekymret" for Liu Xiabos enkes situation.

De har opfordret de kinesiske myndigheder til at løfte alle restriktioner, som er pålagt hende.

Hvis hun vil forlade Kina, skal hun have mulighed for det, lyder det fra komitéen.

Liu Xiaobo, der blev tildelt Nobels fredspris i 2010, døde torsdag af komplikationer som følge af leverkræft. Han blev 61 år.

Den dødssyge mand var bevogtet af kinesiske sikkerhedspoliti på det hospital, som han blev overført til fra sin fængselscelle for lidt over en måned siden.

De kinesiske myndigheder ville ikke Liu Xiabo forlade landet, og det har ført til stor international kritik.

Fredag lød det fra Kina-direktør i menneskeretsorganisationen Human Rights Watch, Sophie Richardson, at Liu Xiaobos død viser den kinesiske regerings ubarmhjertighed over for fredelige fortalere for menneskerettigheder og demokrati.