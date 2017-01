Nigerias hær redder endnu en pige fra Boko Haram

- Rakiya Abubakar var en af over 200 skolepiger, som blev bortført af jihadisterne fra den nordøstlige by Chibok i april 2014, siger en talsmand for hæren, Sani Usman.

Han siger, at soldater under en undersøgelse af anholdte og andre formodede Boko Haram-medlemmer opdagede Rakiya Abubakar og hendes baby på seks måneder.

Abubakar er den tredje af de bortførte skolepiger, som nigerianske soldater har fundet inden for det seneste år.

I alt 276 skolepiger blev bortført fra deres skole af jihadistgruppen, som i gennem syv år har ført en oprørskrig for at danne et islamisk kalifat i den nordøstlige del af Nigeria, der er Afrikas mest befolkningsrige land.

En del af de bortførte piger havde held til at flygte i timerne efter kidnapningen.

I oktober blev 21 af de bortførte piger frigivet af Boko Haram efter forhandlinger med regeringen.

Boko Haram holder stadig omkring 195 piger som fanger.

Bortførelsen af skolepigerne vakte stor international opmærksomhed, og der blev rettet fokus på den ekstremistiske bevægelses fremfærd i det nordlige Nigeria.

Tre teenagepiger, som var mistænkt for at have planer om et tredobbelt selvmordsangreb i en by, som ofte angribes af Boko Haram, blev skudt og dræbt af sikkerhedsfolk, siger en talsmand for regeringen torsdag.

Det var civile vagtfolk, som åbnede ild mod de tre piger nær byen Madagali, da de nægtede at stoppe ved en sikkerhedspost. Sprængstoffer, som to af pigerne havde spændt fast om livet, eksploderede, da de blev ramt af skud.

Boko Haram har jævnligt brugt unge piger som menneskelige bomber.

Gruppens islamistiske oprør har kostet over 20.000 mennesker livet og gjort over 2,6 million hjemløse.