En kvinde med et barn i en flygtningelejr i Nigeria, hvor gruppen Boko Haram har tvunget hundredtusinder på flugt og forvoldt mindst 20.000 menneskers død siden 2009. Nigerias hær har indtaget den militante gruppes sidste enklave i det nordøstlige skovområde Sambisa, siger Nigerias præsident, Muhammadu Buhari.

Nigerias hær er måske ved at have nedkæmpet Boko Haram

Buhari siger, at lejren var en af de sidste bastioner for ekstremistgruppen.

- En optrappet kampagne, som har varet i måneder, har ført til den endelige nedkæmpelse af Boko Haram-terrorister i deres sidste enklave i Sambisa-skoven, hedder det i en erklæring fra Buhari.

Han lykønsker hæren for "endelig at trænge ind og knuse resterne af Boko Haram" i lejren kendt som Camp Zero i hjertet af Sambisaskoven.

- Terroristerne er på flugt og har ikke længere noget sted at skjule sig. Jeg opfordrer jer til at opretholde momentum i jagten på dem, siger præsidenten.

I præsidentens erklæring bliver der ikke sagt noget om Boko Harams leder, Abubakar Shekau,

Tidligere på ugen kom der meldinger om, at nigerianske soldater havde reddet 1880 civile fra et af Boko Harams kerneområder i den nordøstlige del af det afrikanske land.

Boko Haram-jihadister har siden 2009 forvoldt mindst 20.000 menneskers død. Der kom for alvor international opmærksomhed om forholdene, da militante islamister fra gruppen i april 2014 bortførte omkring 270 skolepiger fra deres skole.

Jihadistgruppen fører en oprørskrig for at danne et islamisk kalifat i den nordøstlige del af landet.

Nigeria er med over 182 millioner indbyggere Afrikas mest folkerige land.