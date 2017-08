Ni er dræbt under bandeopgør på besøgsdag i fængsel i Mexico

Ni indsatte blev torsdag dræbt, da medlemmer fra to rivaliserende bander angreb hinanden med knive og køller i Reynosa-fængslet i Mexico.

- To grupper af indsatte var involveret i et opgør, hvor de brugte våben som eksempelvis køller, sten og skafter. Ni blev dræbt, og to blev såret, skriver delstatsregeringen i en meddelelse.

Urolighederne brød ud på fængslets besøgsdag. Fængselspersonalet fokuserede derfor på at beskytte de indsattes familier og pårørende under kampene.

Politistyrker blev kaldt til fængslet og måtte affyre varselsskud for at få kontrol over situationen.

Mexicos overfyldte fængsler har længe været plaget af voldsomme uroligheder, hævnaktioner og flugter. Mange af landets magtfulde bander har i princippet overtaget kontrollen med flere fængsler.

I sidste måned blev 28 indsatte dræbt under et bandeopgør i et fængsel i byen Acapulco.