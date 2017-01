New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani har gennem længere tid støttet Trump. Her taler han ved et af Trumps valgmøder i Iowa i september. (Arkivfoto)

New Yorks eksborgmester skal beskytte USA mod hackere

USA's næste præsident, Donald Trump, har peget på New Yorks tidligere borgmester Rudy Giuliani til at stå i spidsen for den kommende regerings indsats for at forbedre cybersikkerheden.

Det oplyser Trumps stab i en meddelelse torsdag.

Giuliani, som er en trofast Trump-tilhænger, var et af de navne, der i sidste måned blev nævnt i amerikanske medier som en mulig udenrigsminister i Trumps kommende regering.