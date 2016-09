New Yorks guvernør, Andrew Cuomo (t.v.), og New Yorks borgmester, Bill de Blasio (t.h.), var søndag på en tur rundt i det område af det sydlige Manhattan, hvor en bombe eksploderede lørdag aften.

Artiklen: New York-borgmester: Uklart hvad motiv bag bombe er

Vi ved endnu ikke, hvad motivet bag bombe i New York var, siger borgmester. Sikkerhed er skærpet i byen.

New Yorks politi er sammen med blandt andre forbundspolitiet FBI i fuld gang med at forsøge at fastslå, hvad der var motivet bag den bombe, der eksploderede i den sydlige del af Manhattan lørdag aften.

- Det var en meget alvorlig hændelse, siger Bill de Blasio og tilføjer, at myndighederne fortsat er i gang med efterforskningen.

- Vi ved endnu ikke, hvad motivet var, hvilken art det var, om det var politisk eller personligt, siger borgmesteren.

Byens politikommissær, James O'Neill, forsikrer om, at indbyggerne i New York kan være sikre på, at politiet nok skal nå til bunds i sagen.

- Lige nu er vi i gang med at finde ud af, hvem der gjorde dette og hvorfor, siger han på pressemødet.

Han tilføjer, at der endnu ikke er nogen gruppe eller enkeltpersoner, der har taget skylden for bombeangrebet.

Byens politichef, Carlos Gomez, oplyser, at sikkerheden er skærpet i store dele af New York, blandt andet i byens undergrundssystem, ved busterminaler og ved lufthavnene i New York.

Tungt bevæbnede politifolk patruljerer ved byens centrale knudepunkter, siger Gomez på pressekonferencen.

De 29 mennesker, der blev såret ved bombeeksplosionen i New York lørdag aften, er alle udskrevet fra hospitalet, siger borgmester Bill de Blasio.

Eksplosionen fandt sted i Chelsea-distriktet i den sydlige del af Manhattan, nærmere betegnet nær krydset mellem 6th Avenue og West 23rd Street, omkring klokken 20.30 lørdag aften (02.30 dansk tid, red.).

Nogle timer senere lørdag aften blev der fundet en anden mistænkelig genstand i kvarteret nogle gader væk.

En trykkoger forbundet med ledninger til en mindre genstand, der ligner en mobiltelefon indbundet i gaffatape, blev undersøgt af politiet.