- Krig er aldrig uundgåelig. Det er altid et valg - at ekskludere, diskriminere, marginalisere og gribe til vold, siger António Guterres i sin første tale i Sikkerhedsrådet som FN's generalsekretær.

Netop tiltrådt FN-chef kalder til kamp mod krig i verden

Fred var omdrejningspunkt i António Guterres' første tale i Sikkerhedsrådet, efter at han forleden overtog posten som generalsekretær for FN.

Den 67-årige politiker, som var premierminister i Portugal indtil 2002, overtog posten i FN fra Ban Ki-moon 1. januar i år.

Portugiseren er den første generalsekretær for FN, som tidligere har været premierminister.

FN-chefen vil lancere et initiativ, der skal styrke mægling i verdens konflikter. Han vil have mere "diplomati for fred". Han afslørede dog ingen konkrete detaljer om dette initiativ.

- Folk betaler alt for høj en pris. Vi har brug for en ny tilgang, siger Guterres.

Det ventes, at portugiseren vil have en mere praktisk tilgang til problemerne end sin forgænger. Sydkoreaneren overlod mægling til sine udsendte eksperter.

FN-chefen står over for et dybt splittet Sikkerhedsråd, som har været ude af stand til at træffe beslutninger, der kan bringe fred i Syrien.

Donald Trump, som overtager posten som præsident i USA i næste uge, har varslet "ændringer af FN".

Han har raset mod Sikkerhedsrådet, der kort før jul vedtog en resolution, der kræver stop for israelske bosættelser på Vestbredden.

USA valgte - til Israels og Trumps store frustration - at undlade at nedlægge veto. Tidligere har amerikanerne ret konsekvent støttet Israel i rådet.

- Vi må udvise lederskab. Vi skal styrke troværdigheden og FN's autoritet ved at sætte freden i første række, siger Guterres.

Senere i denne uge vil portugiseren rejse til Genève, hvor han skal lede fredsdrøftelser for Cypern.

Cypern har været delt i mere end fire årtier mellem tyrkiske og græske cyprioter.