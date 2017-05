Netflix-skuespiller svarer igen efter prispalaver i Cannes

Spørgsmålet bliver debatteret heftigt under årets festival, og var da også på alles læber, da den ene af Netflix' Guldpalmebud "Okja", blev vist for pressen fredag morgen.

For skal film, der måske ender på en tv-skærm, og som i værste fald bliver set på en mobiltelefon, virkelig dyste mod den filmkunst til biograferne, som Cannes i årtier har stået for?

Der har stort set ikke været andet end ballade, siden filmfestivalen i Cannes tillod to film fra streaming-giganten Netflix at blive udtaget til årets Guldpalme-konkurrence.

Da filmen efter fem minutters visning måtte stoppes, fordi den blev vist i et forkert format, blev der fra stolerækkerne muntret gættet på, at nogen nok var ude på at sabotere Netflix.

På det efterfølgende pressemøde fik skuespilleren Jake Gyllenhaal dog lejlighed til at mane til besindighed.

- Det var ALF (Animal Liberation Front), sagde Jake Gyllenhaal med et grin og en henvisning til filmen, hvor den dyreelskende aktivistgruppe prøver at befri en muteret supergris sammen med en lille pige.

Instruktøren Bong Joon Ho havde også taget det brede smil på.

- I fik lov at se åbningsscenen to gange, og der er ret mange informationer, og den er meget belærende, så det elskede jeg, sagde han.

Palaveren om, hvem der burde kunne få vist sine film i Cannes, er noget som også den jury, der skal uddele Guldpalmen, er sovset ind i.

Tidligere på ugen lød det således fra formanden, den spanske instruktør Pedro Almodóvar, at kun film, der bliver vist i biografen burde få lov at vinde priser.

Tilda Swinton, der spiller med i filmen, fortalte på pressemødet om sin holdning.

- Det er hans udtalelse, og det er vigtigt, at juryformanden føler, at vedkommende har en frihed til at sige det, han eller hun nu vil, sagde skuespillerinden.

Hun har to gange selv siddet med i juryen på filmfestivalen.

- Men hvis I vil vide, hvad jeg virkelig synes, så synes jeg, ligesom i mange andre henseender, at der er plads til alle, sagde hun.

At det skulle gøre en forskel, at filmen får premiere på Netflix, mener hun ikke burde være en hindring for at modtage priser.

- Folk kommer måske til at se filmen på et biograflærred, men lad os være ærlige: Der er tusindvis af film her ved Cannes filmfestivalen, som folk ikke ser i biograferne. De smukkeste, mest esoteriske film, som folk ikke ser, sagde hun.

Bong Joon Ho har heller ikke megen kritik til overs for juryformandens udtalelse.

- Jeg er bare glad for, at han skal se filmen i aften. Han kan sige, hvad han vil, det har jeg det fint med, sagde han.

Guldpalmen uddeles næste søndag.