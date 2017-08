Netflix skal producere spillefilm om massakren på Utøya

Åsne Seierstad har skrevet bogen "En af os" om Anders Behring Breiviks angreb.

Paul Greengrass er derimod særligt kendt for Matt Damon-filmene om Jason Bourne samt "Captain Phillips", der har Tom Hanks i hovedrollen.

Derudover er han kendt for sine dramatiseringer af virkelige begivenheder.

Han vandt blandt andet Den Gyldne Bjørn i Berlin for "Bloody Sunday", om en hændelse i 1972 i Nordirland, hvor 26 demonstranter blev skudt af soldater.

Netflix, der skal have været i hård konkurrence om at få fingre i rettighederne, vil have et budget på 20 millioner dollar. Det svarer til over 125 millioner kroner.

Der er ingen oplysninger om, hvornår filmen har premiere på Netflix i Danmark, men optagelserne begynder til efteråret. Og selv om det er en amerikansk instruktør, som kommer til at stå bag filmen, vil rollerne blive besat af lokale skuespillere.

Anders Behring Breivik detonerede om eftermiddagen 22. juli 2011 en stor bombe i centrum af Oslo.

Herefter tog han til øen Utøya iklædt falsk politiuniform for at angribe deltagerne ved en ungdomslejr afholdt af Arbejderpartiets Ungdomsorganisation.

I Oslo blev otte mennesker dræbt og omkring 30 såret og lemlæstet af den 950 kilo store bilbombe, der ødelagde seks ministerier samt statsministerens kontor. På Utøya omkom 69, mens andre 69 blev såret.

Anders Breivik er blevet idømt norsk lovs strengeste straf, forvaring.

Ved sådan en dom skal han sidde i fængsel i mindst 10 år, men dommen kan forlænges igen og igen med fem år, og på den måde kan Breivik komme til at sidde i fængsel resten af sit liv.