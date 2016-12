Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, indledte søndag et verbalt hævntogt mod de lande, som var med til at få FN's Sikkerhedsråd til at fordømme israelernes bosættelsespolitik på den besatte Vestbred og i det arabiske Østjerusalem. Det israelske udenrigsministerium indkaldte søndag alle ambassadører fra de lande, som stemte for resolutionen, hvis de har en ambassadør i landet.

Netanyahu slår igen mod alle efter FN-resolution

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, indledte søndag et verbalt hævntogt mod de lande, som var med til at få FN's Sikkerhedsråd til at fordømme israelernes bosættelsespolitik på den besatte Vestbred og i det arabiske Østjerusalem.

Senere på dagen blev også den amerikanske ambassadør indkaldt.

USA stemte ikke for FN-resolutionen, men undlod at stemme.

Israelske kilder siger til avisen Haaretz, at ambassadørerne kan vente en reel reprimande fra den israelske regeringsleder.

Iagttagere påpeger, at alvoren i sagen understreges af, at indkaldelserne sker på en søndag, juledag, hvor ingen arbejder.

Samtidig har Netanyahu indkaldt et møde i det israelske sikkerhedskabinet for at drøfte Israels bevillinger til FN og til verdensorganisationens nødhjælpsgrupper.

En ukrainsk regeringsdelegation, der skulle på officielt besøg i Israel onsdag, har fået en meddelelse om, at besøget er aflyst.

Netanyahu aflyser også et besøg fra Senegals udenrigsminister i januar. Ligesom han skal have aflyst et møde med den britiske premierminister, Theresa May.

Israel har også hjemkaldt landets ambassadører i Senegal og New Zealand til konsultationer efter fredagens afstemning i Sikkerhedsrådet.

Resolutionen blev fredag vedtaget med 14 ud af 15 stemmer i Sikkerhedsrådet.

I et udfald mod præsident Barack Obama siger Netanyahu:

- Vi tvivler slet ikke på, at Obama-regeringen igangsatte dette, stod bag dette, koordinerede teksten og sikrede, at den blev vedtaget.

Udtalelsen blev fremsat efter et regeringsmøde juledag ifølge Jerusalem Post.

- Dette er selvfølgelig helt i modstrid med traditionel amerikansk politik med ikke at påføre betingelser for en endelig løsning, hed det videre med en henvisning til de fredsforhandlinger med palæstinenserne, som allerede for flere år siden ophørte. Blandt andet på grund af Israels bosættelsespolitik.

USA og det øvrige internationale samfund mener, at Israel med sin bosættelsespolitik på Vestbredden og i Østjerusalem er i gang med at ødelægge det, som skal være endemålet: Oprettelsen af en palæstinensisk stat.