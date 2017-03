Israels premierminister, Benjamin Netanyahu (t.h.), sammen med den nu afdøde PLO-leder Yasser Arafat, under fredsforhandlinger i Wye River Conference Center, Maryland, i 1998. (Arkivfoto) Foto: Reuters/Barbara Kinney

Send til din ven. X Artiklen: Netanyahu siger nej til Arafat-gade Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Netanyahu siger nej til Arafat-gade

Det er en skam, at Israels premierminister spilder sin tid på et gadenavn, siger borgmester i israelsk by.

Verden - 05. marts 2017 kl. 23:29 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, vil ikke acceptere, at en gade i en mindre arabisk-israelsk by opkaldes efter den afdøde palæstinensiske leder Yasser Arafat. For nylig indviede byen Jatt ellers Yasser Arafat-gaden for at hædre den palæstinensiske præsident, der døde i 2004.

Men det har fået Netanyahu til at se rødt og love en ny lovgivning på området, hvis det bliver nødvendigt. - Ingen gade i staten Israel vil blive opkaldt efter mordere af israelere og jøder, sagde Netanyahu under et regeringsmøde søndag. Arafat betragtes som en helt af mange palæstinensere og arabiske israelere. Jatt, der ligger i det nordlige Israel, har omkring 11.000 indbyggere. Byens borgmester forsvarer beslutningen om at opkalde en gade efter Arafat. - Yasser Arafat underskrev en fredsaftale med Israel, og det er en skam, at premierministeren har behov for at spilde sin tid på et gadenavn i en lille by som vores, sagde borgmesteren, Mohammed Taher Wattab, til den israelske hærs radiostation. Senere på søndagen besluttede byrådet i Jatt dog at fjerne "alle kontroversielle gadeskilte", herunder Arafat-skiltet, og erstatte dem med andre navne, rapporterer den israelske tv-station Kanal 10. Efter oprettelsen af staten Israel blev Arafat leder af den palæstinensiske bevægelse og førte an i en væbnet kamp, som har kostet tusindvis af liv. Senere tog han afstand fra volden og trykkede den daværende israelske premierminister Yitzhak Rabin i hånden ved indgåelsen af Oslo-fredsaftalen. Trods aftalen er der aldrig blevet fred mellem israelere og palæstinensere.