Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu attends the weekly cabinet meeting at his Jerusalem

Netanyahu ser FN-resolution som en amerikansk konspiration

Resolutionen blev fredag vedtaget med 14 ud af 15 stemmer i Sikkerhedsrådet. Det var muligt, fordi USA undlod at stemme og dermed heller ikke benyttede sin ret til at nedlægge veto.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, optrapper søndag sine angreb på USA's regering. Det sker, efter at FN's Sikkerhedsråd har vedtaget en resolution med krav om, at Israel stopper sine bosættelser i de besatte områder.

- Vi tvivler slet ikke på, at Obama-regeringen igangsatte dette, stod bag dette, koordinerede teksten og sikrede, at den blev vedtaget, siger Netanyahu efter et regeringsmøde juledag. Det skriver Jerusalem Post.

- Dette er selvfølgelig helt i modstrid med traditionel amerikansk politik med ikke at påføre betingelser for en endelig løsning.

Netanyahu henviser til de fredsforhandlinger med palæstinenserne, som allerede for flere år siden ophørte, blandt andet på grund af Israels bosættelsespolitik.

USA og det øvrige internationale samfund mener, at Israel med sin bosættelsespolitik på Vestbredden og i Østjerusalem er i gang med at ødelægge det, som skal være endemålet: Oprettelsen af en palæstinensisk stat.

Israel besatte Vestbredden, inklusive Østjerusalem, under den israelsk-arabiske krig i 1967. Siden har en halv million jødiske bosættere slået sig ned i området.

Gentagne FN-resolutioner har slået fast, at Israel overtræder folkeretten ved at tillade egne borgere at bosætte sig på besat land. Det blev gentaget i fredagens FN-resolution.

Det er en linje, som også EU og Danmark i mange år har fastholdt.

Det israelske udenrigsministerium har af Netanyahu fået besked på at indkalde ambassadørerne fra de 12 lande minus USA, der har sæde i FN's Sikkerhedsråd, og som Israel har diplomatiske forbindelser med.

De vil modtage en reprimande for at stemme, som de har stemt i Sikkerhedsrådet.

USA's kommende præsident, Donald Trump, har kritiseret, at USA ikke nedlagde veto mod FN-resolutionen. Netanyahu siger, at han ser frem til et nært samarbejde med Trump.