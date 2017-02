Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, som her ses under et nyligt besøg i Washington, deltog sidste år i et hemmeligt topmøde, som dog ikke mundede ud i konkrete resultater på grund af splittelse i hans egen regering.

Netanyahu deltog i hemmeligt fredsmøde i Jordan

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, deltog for et år siden i et hemmeligt topmøde med ledere fra Egypten og Jordan om et oplæg til en israelsk-palæstinensisk fred. Det skriver den israelske avis Haaretz.

Her deltog den egyptiske præsident, Abdel Fattah al-Sisi og Jordans kong Abdullah samt USA's daværende udenrigsminister, John Kerry,

Den israelske avis skriver med henvisning til kilder fra den tidligere amerikanske regering under præsident Barack Obama, at den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, ikke deltog i Aqaba-mødet.

Han blev dog løbende opdateret af Kerry.

Men initiativet, hvor flere arabiske stater blev trukket ind som aktive deltagere i fredsprocessen, blev ikke til noget.

Netanyahu trak nemlig sin oprindelige støtte til projektet tilbage. Han gjorde det med henvisning til splittelse i sit eget bagland i den højreorienterede regering.

Hele fredsudspillet omtales som regionalt.

Det vakte en vis opsigt, da Netanyahu ved et besøg i Washington for få dage siden talte om "et regionalt oplæg" ved en fælles pressekonference med præsident Donald Trump.

En af ideerne, som er blevet drøftet i forslaget, er, at nabolandene skulle stå som sponsorer og garanter for den palæstinensiske del af aftalen, når omstridte områder skulle opdeles mellem palæstinensere og israelere.

Netanyahu siges at have bekræftet mødet fandt sted for et år siden, og at han selv var med til at føre an i initiativet.

Trump åbnede under Netanyahus besøg muligheden for, at kravet om en såkaldt tostatsløsning kan opgives.

- Jeg ser på en tostatsløsning og en enstatsløsning, og jeg kan lide den løsning, som begge parter finder bedst. Jeg kan leve med begge modeller, sagde Trump.

Den palæstinensiske præsident sagde i en efterfølgende udtalelse fra sit kontor, at han fortsat vil kæmpe for en løsning, der munder ud i to selvstændige stater.