Nepaleserne har mistet alt fra høsten til gryder og gafler

Vandet efter oversvømmelserne i Nepal er ved at trække sig tilbage. Det betyder, at nepaleserne så småt er begyndt at vende hjem til deres huse og se ødelæggelserne i øjnene.

- I Nepal har det denne gang været nogle meget hurtige oversvømmelser, der er kommet meget voldsomt. Det betyder, at folk måtte løbe og efterlade alt bag sig.

- Det vil også sige, at de har mistet alt. Fra knive og gafler til senge, dyner og tøj. De har simpelthen ingenting. De kommer tilbage til et hus, der er totalt mudret til, og alle ejendelene er ved at rådne op, siger han.

Nepal har den seneste tid været ramt af kraftig monsunregn. Omkring 150 mennesker er meldt dræbt i landet, mens mange stadig savnes. Desuden har næsten en kvart million nepalesere mistet deres hjem.

Jan Erik Krøyer befinder sig i den sydvestlige del af Nepal. Her har han blandt andet besøgt en ung mor, som er vendt tilbage til et hjem, hvor vandet har stået i 1,5 meters højde.

- Huset er ikke beboeligt, og hendes ting er væk for evigt, siger Jan Erik Krøyer.

Røde Kors har uddelt akut nødhjælp i området i form af presenninger og snor, så folk kan bygge et midlertidigt tag over hovedet. De har også fået køkkensæt, lidt mad og tabletter til at rense vandet.

Foran venter et langt, sejt træk med at få genopbygget både huse og erhvervsliv.

- Nepaleserne er gået i gang med at komme på fode igen. Men det er op ad bakke. Mange mennesker havde deres opsparing i majs, der skulle høstes nu. Det er tabt. Folk har også mistet deres geder, får og høns.

- Derfor skal vi i gang med at sørge for, at de kan komme tilbage til deres huse og hjem og få genopbygget deres liv, landbrug eller erhverv, så de kan få en indtægt og mad på bordet, siger Jan Erik Krøyer.