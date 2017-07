Neil Armstrongs taske med månestøv solgt for millioner

En lille taske, som den amerikanske astronaut Neil Armstrong havde med sig ved månelandingen i 1969, er torsdag blevet solgt hos Sotheby's i New York for 1,8 millioner dollar (omkring 11,5 millioner kroner). Det oplyser auktionshuset på Twitter.

Tasken blev solgt på den 48. årsdag efter Apollo 11's historiske månelanding den 20. juli 1969.

Tasken blev anvendt til at bære materiale fra månen, og den indeholder stadig spor efter månestøv.

Taskens vej til auktionshuset har en lang forhistorie. I 2003 blev den fundet i en garage hos en mand, som senere blev dømt for at have stjålet den fra et museum.

En fejl i identificeringen af tasken medførte, at den blev solgt på auktion i 2015 og købt af en kvinde i delstaten Illinois for 995 dollar (6361 kroner).

Kvinden sendte tasken videre til den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, for at få verificeret dens baggrund. Nasa var meget modstræbende, da kvinden krævede tasken tilbage. Hun lagde derefter sag an mod Nasa.

I december fastslog en dommer så, at tasken aldrig burde have været solgt på auktion, men at kvinden havde ret til den, eftersom hun havde købt og betalt den.

Der var på forhånd gisninger om, at tasken ville blive solgt ved auktionen i New York for en pris på mellem to og fire millioner dollar (mellem 12,7 og 25,6 millioner kroner).