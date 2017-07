Neil Armstrongs taske med månestøv solgt for 11,5 millioner

En lille taske, som den amerikanske astronaut Neil Armstrong havde med sig under månelandingen i 1969, blev torsdag solgt hos auktionshuset Sotheby's i New York for 1,8 millioner dollar, hvilket svarer til omkring 11,5 millioner kroner.

Tasken blev købt af en person, der bød over telefon, og som ikke ønsker sit navn frem.

Det oplyser auktionshuset, der havde håbet, at tasken ville indbringe mellem to millioner og fire millioner dollar.

Tasken blev solgt på 48-års-dagen for Apollo 11's historiske månelanding 20. juli 1969.

Tasken blev brugt til at bære materiale fra månen og indeholder stadig spor efter månestøv.

Dens vej til auktionshuset har en lang forhistorie.

Efter at være forsvundet fra the Johnson Space Center i Houston blev den senere fundet hos chefen for et museum i Kansas. Han blev i 2014 dømt for tyveri.

Tasken blev beslaglagt af folk fra U.S. Marshals Service, som satte den på auktion tre gange, uden at en køber bed på.

I 2015 blev den endelig solgt til en kvindelig advokat fra Chicago for 995 dollar.

Kvinden sendte tasken videre til den amerikanske rumfartsadministration, Nasa, for at få verificeret dens baggrund. Test afslørede, at det er Armstrongs gamle taske, og at den stadig indeholder spor efter månestøv.

Nasa besluttede derfor at beholde tasken, hvorefter kvinden lagde sag an mod rumfartsadministrationen.

I december fastslog en dommer, at tasken aldrig burde have været solgt på auktion, men at kvinden havde ret til den, eftersom hun havde købt og betalt den.

Kvinden besluttede herefter at bortauktionere tasken.

Også andre samlerobjekter blev solgt på torsdagens auktion. Således gik en flyveplan fra Apollo 13 for 275.000 dollar, mens den amerikanske astronaut Gus Grissoms rumdragt blev solgt for 43.750 dollar.