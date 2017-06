Nedtur for Storbritanniens nationalkonservative EU-skeptikere

Partiet Ukip, der kæmpede for at få Storbritannien ud af EU, har lidt et markant nederlag ved det britiske valg.

Ukip, UK Independence Party, blev skabt i midten af halvfemserne, men vandt først for alvor frem under ledelse af Nigel Farage i de seneste år.

Partiet har en EU-, immigrations- og eliteskeptisk platform kombineret med en nationalkonservativ dagsorden.

Den største sejr for partiet kom i juni sidste år, hvor dets mangeårige kamp for at få Storbritannien ud af EU blev vundet. Derpå trak Nigel Farage sig som leder af partiet, da "hans mål var nået".

Han blev af den årsag kritiseret for ikke at tage ansvar for Storbritanniens udmeldelse af EU.

Ved valget torsdag blev partiet så straffet med en massiv tilbagegang, der har efterladt det uden et medlem af parlamentet. Den nuværende leder, Paul Nuttall, tabte også sin kreds.

- Hvis prisen for, at Storbritannien forlader EU, er, at De Konservative går frem efter at havde taget den patriotiske kamp til sig, er det en pris, Ukip er villig til at betale, sagde Paul Nuttall tidligere til The Guardian, da resultatet begyndte at stå klart.

Ukip har haft det svært siden Nigel Farages farvel. Arron Banks, forretningsmand og tidligere Ukips største donor, sagde på valgaftenen:

- Hvis vi bruger analogien, at Ukip er en racerbil, så var Nigel Farage en dygtig fører, der vidste, hvornår han skulle tage risiko og fornøjede publikum.

- Det nuværende lederskab er kørt galt i første sving, ind i folkemængden og har dræbt racerkøreren og tilskuerne.

Nigel Farage har siden den britiske EU-afstemning sidste år beholdt sin plads i Europa-Parlamentet. Han har været udsat for kritik for at blive siddende, efter at det stod klart, at Storbritannien forlader EU.

Han har dog varslet en genkomst i britisk politik, hvis arbejderpartiet Labour tager magten og forsøger at omgøre beslutningen om at forlade EU.